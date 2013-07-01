Німецькі лікарі рекомендують Тимошенко операцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед ЦКЛ “Укрзалізниці” у Харкові повідомила донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко.

За її словами, рекомендації німецьких лікарів “були передані кілька днів тому”. Донька Тимошенко зазначила, що берлінські спеціалісти з огляду на погіршення стану здоров’я пацієнтки і зважаючи на рецидив хвороби “рекомендують операцію, таке хірургічне втручання, яке б попередило появу рецидивів”.

Як сказала Євгенія, німецькі лікарі рекомендують провести хірургічне втручання якнайшвидше.

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Донька екс-прем’єра наголосила, що якщо операція не буде проведена, то лікарі не виключають інвалідизації пацієнтки.

Євгенія наголосила, що її матір уже не може пересуватися навіть за допомогою ходунків.

Донька екс-прем’єра також відзначила якісну роботу українських медиків, однак висловила переконання, що вони “перебувають під потужним тиском”.

Євгенія зауважила, що родичі та захист екс-прем’єра вимагають, щоб операція була проведена якнайшвидше, виключно берлінськими спеціалістами і в тому місці, де будуть створені для цього відповідні умови.

“Вимагаємо, щоб влада дозволила проведення операції лікарями клініки “Шаріте”, щоб операція була проведена там, де будуть умови”, - сказала вона.