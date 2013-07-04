Обов'язки голови ЦВК виконуватиме Магера

Виконуючим обов'язки голови Центральної виборчої комісії обрано Андрія Магеру.

Як повідомляє прес-служба ЦВК, таке рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні Центральної виборчої комісії, яке провела заступник голови комісії Жанна Усенко-Чорна.

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“У зв’язку з рішенням Верховної Ради України про припинення повноважень голови ЦВК, комісія, після відповідного обговорення, своїм протокольним рішенням уповноважила виконувати обов’язки голови Центральної виборчої комісії тимчасово, до обрання на посаду голови ЦВК іншого члена комісії, заступника голови комісії Андрія Магеру”, - йдеться в повідомлені.

Як відомо, парламент сьогодні припинив повноваження голови ЦВК Володимира Шаповала у зв'язку із досягненням ним 65 років. Новим членом комісії обрано Олександра Копиленко.