Замість Шаповала у ЦВК зайшов Копиленко (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 236 народних депутатів із 386 зареєстрованих у сесійній залі.

На тему: Парламент достроково припинив повноваження Шаповала

Олександр Копиленко склав присягу на засіданні парламенту. Голова Верховної Ради України Володимир Рибак привітав його і побажав “успіхів в роботі і чесної роботи”.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Президент України Віктор Янукович вніс до парламенту подання про відставку голови Центрвиборчкому Шаповала, якому 25 травня виповнилося 65 років, що є граничним віком для держслужбовців.

Янукович запропонував народним депутатам заповнити вакансію, призначивши членом ЦВК доктора юридичних наук, професора Олександра Копиленка.