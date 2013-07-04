Замість Шаповала у ЦВК зайшов Копиленко (фото)
12:22, 04 липня 2013Політика
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Парламент обрав Олександра Копиленка членом Центральної виборчої комісії.
Олександр Копиленко (справа) зайшов у ЦВК замість Шаповала
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 236 народних депутатів із 386 зареєстрованих у сесійній залі.
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Олександр Копиленко склав присягу на засіданні парламенту. Голова Верховної Ради України Володимир Рибак привітав його і побажав “успіхів в роботі і чесної роботи”.
Як повідомляв УНІАН, 3 червня Президент України Віктор Янукович вніс до парламенту подання про відставку голови Центрвиборчкому Шаповала, якому 25 травня виповнилося 65 років, що є граничним віком для держслужбовців.
Янукович запропонував народним депутатам заповнити вакансію, призначивши членом ЦВК доктора юридичних наук, професора Олександра Копиленка.
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