Повідомлення про згоду Сноудена на притулок у Венесуелі зникло з Twitter
18:08, 09 липня 2013Політика
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Повідомлення про згоду Сноудена на політпритулок у Венесуелі зникло з мікроблога депутата Держдуми РФ Пушкова.
Пушков повідомлення видалив
Повідомлення про згоду колишнього співробітника американських спецслужб Едварда Сноудена прийняти політпритулок у Венесуелі зникло з мікроблога голови комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Олексія Пушкова в Twitter.
Про це повідомляє РІА "Новости".
Десь півгодини тому Пушков написав у Twitter, що "Сноуден дав згоду на пропозицію Мадуро (Ніколас Мадуро - президент Венесуели) про політичний притулок".
Минулої неділі глава венесуельського МЗС Еліас Хауа заявив, що влада Венесуели чекає у понеділок від Сноудена відповіді на пропозицію про надання притулку. Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив у понеділок, що його країна отримала прохання про притулок від Сноудена.
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