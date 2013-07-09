Повідомлення про згоду Сноудена на притулок у Венесуелі зникло з Twitter

Повідомлення про згоду колишнього співробітника американських спецслужб Едварда Сноудена прийняти політпритулок у Венесуелі зникло з мікроблога голови комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Олексія Пушкова в Twitter.

Про це повідомляє РІА "Новости".

Десь півгодини тому Пушков написав у Twitter, що "Сноуден дав згоду на пропозицію Мадуро (Ніколас Мадуро - президент Венесуели) про політичний притулок".

Минулої неділі глава венесуельського МЗС Еліас Хауа заявив, що влада Венесуели чекає у понеділок від Сноудена відповіді на пропозицію про надання притулку. Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив у понеділок, що його країна отримала прохання про притулок від Сноудена.