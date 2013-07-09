Сноуден погодився на пропозицію про політпритулок у Венесуелі

17:45, 09 липня 2013
Світ
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Колишній співробітник американських спецслужб Едвард Сноуден 9 липня погодився на пропозицію влади Венесуели переселитися в цю країну і отримати там політичний притулок.

Сноуден дав згоду на пропозицію Мадуро

«Як і слід було очікувати, Сноуден дав згоду на пропозицію Мадуро про політичний притулок. Мабуть, цей варіант здався Сноудену найнадійнішим», - написав голова комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков у своєму твіттері.

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Як повідомлялося раніше, 6 червня президент Венесуели Ніколас Мадуро запропонував Сноудену політичний притулок у своїй країні. Через три дні в Каракас від Сноудена надійшов відповідний запит. Венесуельська влада заявили, що тепер він сам може вирішити, коли саме прибути в країну, повідомляє Lenta.ru.

До цього американець направив прохання про отримання притулку в 21 країну, а пізніше, ще в шість. Більшість з цих країн відмовили прохачеві у наданні притулку.

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