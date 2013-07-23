Турчинов: Януковичу не вдасться уникнути проблем з Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час інтерв'ю в ефірі "5 каналу" сказав голова Центрального штабу партії ВО "Батьківщина", народний депутат України Олександр Турчинов, відповідаючи на запитання, чи погодиться Президент України Віктор Янукович на виїзд Тимошенко на лікування за кордон.

«Спільна позиція усіх цивілізованих країн у європейських, в першу чергу, і Сполучених Штатів свідчить про те, що не вдасться Януковичу уникнути цієї проблеми», - переконаний депутат.

Він наголосив, що йдеться не просто про лікування Тимошенко, а й її повну юридичну та політичну реабілітацію, а також участь у президентській виборчій кампанії.

Водночас, на запитання щодо повернення Тимошенко до України після можливого від’їзду на лікування Турчинов відзначив, що для цього в країні повинна відбутися демократизація влади та «знову почати діяти Конституція».

«Тоді будь-яка чесна людина зможе плідно, ефективно працювати на благо своєї Батьківщини, не тільки Юлія Володимирівна», - сказав він.

На уточнююче запитання, чи 2015-й рік, коли мають відбутися президентські вибори, є нагодою для таких змін, Турчинов висловив думку, що це могло б відбутися і раніше.