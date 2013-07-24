Прокурорів на місцях зорієнтували на захист прав журналістів
ГПУ доручила прокуратурам на місцях посилити нагляд у сфері захисту прав журналістів.
Прокуратури на місцях мають посилити нагляд за дотриманням законодавства у сфері захисту прав журналістів.
Про таке доручення Генеральної прокуратури повідомили УНІАН у Комітеті оперативного реагування на інциденти за участю ЗМІ, який діє при Міжвідомчій робочій групі з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів.
Зокрема, на виконання доручення Президента України "Щодо забезпечення додержання законів з питань свободи слова та недопущення втручання у професійну діяльність журналістів" від 1 липня 2013 року Генеральною прокуратурою України додатково зорієнтовано підпорядкованих прокурорів посилити нагляд у цьому напрямі.
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У звіті Генеральної прокуратури зазначено, що відомство бере активну участь у діяльності Міжвідомчої робочої групи.
"В результаті звернень Міжвідомчої робочої групи прокурорськими перевірками установлено порушення органами місцевого самоврядування прав редакцій комунальних ЗМІ, внесено ряд подань із вимогою скасувати незаконні рішення", - йдеться у звіті.
На виконання доручення Президента України Генеральною прокуратурою також додатково зосереджено увагу прокурорів як на захисті прав журналістів, так і на додержанні органами державної влади та органами місцевого самоврядування вимог Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", а також на розслідуванні кримінальних проваджень цієї категорії.