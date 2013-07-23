У жорстокому побитті журналіста колеги підозрюють даїшників і Беркут (відео)

Того ж дня невідомі вчинили напад на ще одного активного учасника руху проти свавілля ДАІ, йдеться у сюжеті ТСН.

Другий постраждалий відбувся швидше переляком, а ось перший - Олег Богданов - після побиття потрапив до лікарні із тяжкими травмами.

Зараз Олег знаходиться у відділенні щелепно-лицьової хірургії з переломами верхньої щелепи та носа і струсом мозку. Він насилу може розтулити губи і розповісти, що сталося. На нього напали, коли він повертався зі станції технічного обслуговування. У під'їзді його будинку до Олега підійшли двоє у спортивних костюмах і без зайвих слів нанесли перший удар. Він кинувся тікати. "Вони мене наздоганяють, б'ють підсічку і починають добивати ногами. Ногами били по печінці і по тих місцях, які можна зламати", - розповів Олег Богданов.

Лікарі кажуть, що на реабілітацію чоловіка знадобиться не менше місяця.

Друзі та колеги активіста "Дорожнього контролю" впевнені, що напад на Олега – це помста за збір матеріалів проти співробітників ДАІ та спецпідрозділу "Беркут".

"У нас інформаційна війна. А з іншого боку - це фізична війна. Це, ви бачите, підпали машин, побиття по всій Україні", - повідомив Сергій Корольов, активіст "Дорожнього контролю".

Олег Богданов ще торік почав отримувати на телефон повідомлення з погрозами і попередженнями припинити свою діяльність. Коли він відмовився, йому спалили машину, а тепер побили.

У міліції звинувачення в тому, що до нападів можуть бути причетні правоохоронці, не коментують. Кажуть лише, що розслідування триває. Наразі справи кваліфікують як хуліганство та навмисне нанесення тілесних ушкоджень.