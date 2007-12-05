Донецькі поміняли Януковича разом з дачею на три розвалюхи (фото)
Важка доля резиденції «Міжгір’я»
Резиденція в.о. прем’єра Віктора Януковича в селі Нові Петрівці вже два місяці не є державною дачею. Про це пише “Обозреватель”. Тепер це власність невідомої загалу фірмочки «Медінвесттрейд», директор якої Герасименко Геннадій Григорович прописаний у Донецьку. На підтвердження цього видання наводить договір міни між «Медінвесттрейд» та НАК «Надра України», на балансі якого резиденція «Міжгір’я», де живе Янукович, перебувала якраз на момент заяви тодішнього прем’єра про те, що державні дачі, мовляв, так дорого утримувати, що ліпше їх продати.
|У цьому будинку в Міжгір`ї живе Віктор Янукович
Найцікавішим моментом угоди є те, що сторони зголосилися вважати вартість трьох будинків у столиці на вулиці Паркова алея, 3, 5, 7 адекватною вартості добре облаштованої державної резиденції та всього майна комплексу відпочинку “Пуща-Водиця” урочища «Міжгір’я», що у Київській області, село Нові Петрівці, - на додачу.
|Три будинки на Парковій алеї - єдиний комплекс прекрасної архітектури, щоправда, в аварійному стані. На початку століття це була лікарня для хронічно хворих дітей, гроші на будівництво якої надав відомий меценат-цукрозаводчик Бродський. Звичайно, цей об’єкт цінний. Але далеко не такий цінний, як комплекс «Міжгір’я», в якому проживає Віктор Янукович.
В угоді про передачу майна сказано відкритим текстом: “грошова доплата жодною із сторон за цим Договором не здійснюється”.
Але окрім “адекватного обміну” та того факту, що в угоді немає жодного слова про землю, на якій стоять будинки (хоча акт на приватизацію гектарів в «Міжгір’ї» у природі існує), в ситуації є ще один пікантний момент. В.о. прем’єра як був, так і залишається мешканцем “кочової” дачі, поки вона переходить із рук у руки.
|Це - найзабавніший момент угоди. До прем`єрської дачі довелося прикласти ще і комплекс відпочинку, щоб ”урівноважити” вартість трьох розвалюх на Парковій алеї.
І, як зауважує “Обозреватель”, новий власник прем’єрської резиденції категорично відмовляється відповідати на питання, чи має він намір виганяти Януковича “на вулицю”.
Втім, це з однаковим успіхом може означати як “не лізьте у чужі справи” (журналістам), так і “нема резону заздалегідь вислуховувати крики обурення” (Януковичу)
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