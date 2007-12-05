Донецькі поміняли Януковича разом з дачею на три розвалюхи (фото)

Резиденція в.о. прем’єра Віктора Януковича в селі Нові Петрівці вже два місяці не є державною дачею. Про це пише “Обозреватель”. Тепер це власність невідомої загалу фірмочки «Медінвесттрейд», директор якої Герасименко Геннадій Григорович прописаний у Донецьку. На підтвердження цього видання наводить договір міни між «Медінвесттрейд» та НАК «Надра України», на балансі якого резиденція «Міжгір’я», де живе Янукович, перебувала якраз на момент заяви тодішнього прем’єра про те, що державні дачі, мовляв, так дорого утримувати, що ліпше їх продати.

Найцікавішим моментом угоди є те, що сторони зголосилися вважати вартість трьох будинків у столиці на вулиці Паркова алея, 3, 5, 7 адекватною вартості добре облаштованої державної резиденції та всього майна комплексу відпочинку “Пуща-Водиця” урочища «Міжгір’я», що у Київській області, село Нові Петрівці, - на додачу.

В угоді про передачу майна сказано відкритим текстом: “грошова доплата жодною із сторон за цим Договором не здійснюється”.

Але окрім “адекватного обміну” та того факту, що в угоді немає жодного слова про землю, на якій стоять будинки (хоча акт на приватизацію гектарів в «Міжгір’ї» у природі існує), в ситуації є ще один пікантний момент. В.о. прем’єра як був, так і залишається мешканцем “кочової” дачі, поки вона переходить із рук у руки.

І, як зауважує “Обозреватель”, новий власник прем’єрської резиденції категорично відмовляється відповідати на питання, чи має він намір виганяти Януковича “на вулицю”.

Втім, це з однаковим успіхом може означати як “не лізьте у чужі справи” (журналістам), так і “нема резону заздалегідь вислуховувати крики обурення” (Януковичу)

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