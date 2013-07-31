До Тимошенко в лікарню приїхали Кокс і Кваснєвський
10:18, 31 липня 2013Політика
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До центральної клінічної лікарні “Укрзалізниці” в Харкові для зустрічі з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко прибули керівники Моніторингової місії Європейського парламенту в Україні Пет Кокс і Александр Кваснєвський.
Пет Кокс і Александр Кваснєвський / Фото : Офіційний сайт ВРУ
Як передає кореспондент УНІАН, о 9.55 кортеж у складі чотирьох автомобілів у супроводі одного автомобіля ДАІ заїхав на територію лікарні.
Прихильники Тимошенко, які зараз чергують перед медзакладом, зустріли Кокса і Кваснєвського вигуками “Юлі - волю!”.
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На прохідній медзакладу чергують близько 10 працівників міліції.
Як повідомляв УНІАН, Кокс і Кваснєвський перебуватимуть в Україні 29-31 липня.
Кваснєвський та Кокс стали спостерігачами від Європарламенту за судовими процесами над екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко та екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком.
Місія Європарламенту працює в Україні з червня 2012 року.
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