До Тимошенко в лікарню приїхали Кокс і Кваснєвський

Як передає кореспондент УНІАН, о 9.55 кортеж у складі чотирьох автомобілів у супроводі одного автомобіля ДАІ заїхав на територію лікарні.

Прихильники Тимошенко, які зараз чергують перед медзакладом, зустріли Кокса і Кваснєвського вигуками “Юлі - волю!”.

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На прохідній медзакладу чергують близько 10 працівників міліції.

Як повідомляв УНІАН, Кокс і Кваснєвський перебуватимуть в Україні 29-31 липня.

Кваснєвський та Кокс стали спостерігачами від Європарламенту за судовими процесами над екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко та екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком.

Місія Європарламенту працює в Україні з червня 2012 року.