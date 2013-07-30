Квасневський і Кокс зустрілися з Януковичем

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Водночас подробиць зустрічі у прес-службі не надали.

Як повідомляв УНІАН, керівники Моніторингової місії Європарламенту - колишній Президент Польщі Квасневський і екс-глава Європарламенту Кокс - прибули до України з триденною місією 29 липня.

У ході візиту вони планують зустрітися, крім Януковича, і з екс-главою українського уряду Юлією Тимошенко.

Довідка УНІАН. У травні 2012 року президент Європарламенту Мартін Шульц і прем'єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної Моніторингової місії Європарламенту під керівництвом Кокса та Квасневського зі спостереження за розглядом справ екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Місія Європарламенту працює з червня 2012 року.

За період роботи місії відбулися кілька візитів Кокса і Квасневського в Україну, під час яких політики відвідували Тимошенко у лікарні, а також Менську колонію, де зустрічалися з Луценком.