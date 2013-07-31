Тимошенко: за асоціацію з ЄС персонально відповідає Янукович

Лідер української опозиції Юлія Тимошенко висловила сподівання, що Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом буде підписано у листопаді цього року під час Саміту Східного партнерства у Вільнюсі.

Про це заявила її донька Євгенія Тимошенко після зустрічі з матір‘ю у лікарні в Харкові, повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.

«Саме наш уряд вів переговори щодо укладення Угоди про асоціацію та у 2008 році розпочав переговори щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС», - передала слова Юлії Тимошенко Євгенія.

«Я маю велику надію, що всі критерії, визначені Радою ЄС як необхідні для підписання Угоди, будуть виконані урядом Януковича, що дозволить підписати її у листопаді під час Саміту Східного партнерства», - підкреслила лідер опозиції.

Вона додала, що «персональна відповідальність за це та за долю України на її шляху до ЄС лежить саме на Януковичі».

Крім того, Юлія Тимошенко наголосила, що «в країні, яка прагне асоціації з Європейським Союзом, не повинно бути політичних в’язнів».