«Чесно» бачить у Раді багато «латентних тушок»

На сьогодні окрім дев’яти так званих «тушок» у фракції «Батьківщина» є чимало «латентних тушок» - депутатів, які формально не виходили з фракції, але які систематично голосують за урядові законопроекти. Про таке в ефірі «5 каналу» заявила координатор Громадського руху «Чесно» Світлана Заліщук.

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«Хочу зауважити, що наше дослідження не показало усіх «тушок», які є в парламенті. На сьогодні ми говоримо про те, що у Верховній Раді є дуже багато «латентних тушок». Тобто, це ті депутати, які формально не виходили з фракції, яких не виключали з фракції, але які системно голосують за ті «шкурні» законопроекти, ми їх так називаємо людською мовою, які пропонує уряд і які йдуть на користь конкретних акціонерних товариств і компаній», - заявила Заліщук.