Ющенко попросив Туркменбаши прийняти Плачкова

Президенти України Віктор ЮЩЕНКО і Туркменістану Сапармурат НІЯЗОВ у ході телефонної розмови, що відбулася ввечері в понеділок, 19 червня, обговорили найважливіші аспекти туркменсько-українських відносин, зокрема питання взаєморозрахунків за поставлений раніше туркменський природний газ.

Як передає Turkmenistan.ru із посиланням на прес-службу глави туркменської держави, в ході бесіди було висловлене обопільне бажання розширювати й зміцнювати міждержавні торгово-економічні зв`язки, зокрема, в галузі поставок туркменського природного газу на осяжну перспективу, розробки вуглеводневих ресурсів шельфу Каспію тощо.

Під час розмови В.ЮЩЕНКО висловив прохання С.НІЯЗОВУ прийняти міністра палива та енергетики України Івана ПЛАЧКОВА, який планує відправитися до Ашхабада для переговорів у міністерстві нафтогазової промисловості та мінеральних ресурсів Туркменії.

Також під час розмови президенти досягли домовленості про зустріч у другій половині поточного року для узгодження основних напрямків подальшого розвитку двосторонньої співпраці.

Прес-служба Президента України поки не оприлюднила інформацію про цю телефонну розмову В.ЮЩЕНКА і С.НІЯЗОВА.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня І.ПЛАЧКОВ повідомив, що Україна готується до забезпечення дії контракту для отримання туркменського газу в другому півріччі. За його словами, на сьогодні контракт України з Туркменістаном про поставку в 2006 році 40 млрд. кубометрів природного газу за ціною 50 доларів за 1 тис. кубометрів у першому півріччі, і по 60 доларів за 1 тис. кубометрів у другому півріччі - не діє. З початку року газ не поставлявся туркменською стороною.

В той же час, зазначив І.ПЛАЧКОВ, продовжується підготовка до забезпечення дії цього контракту з тим, щоб в другому півріччі не менше 10-12 млрд. кубометрів газу надійшли до України за раніше домовленою ціною. Тобто, як уточнив міністр, ціна не повинна бути вищою 60 доларів, оскільки, в іншому випадку, на українському кордоні він коштуватиме дорожче 95 дол. (ціна, за якою "Нафтогаз" купує газ у "РосУкрЕнерго").

Міністр повідомив, що на сьогодні НАК «Нафтогаз України» винен Туркменістану за одержаний у 2003-2005 роках газ 64,2 млн. доларів США. На цю суму має бути поставлене устаткування. Зараз узгоджується графік поставок трубної продукції. Ці поставки планується здійснити до вересня, максимум, - жовтня цього року, «і таким чином у нас не буде боргів перед Туркменістаном», додав І.ПЛАЧКОВ.

19 червня прес-секретар міністра палива та енергетики України Лілія КЛОЧКО повідомила, що дата візиту української делегації до Туркменістану поки не визначена. Так вона прокоментувала інформацію, що з`явилася в ЗМІ, про те, що 20 червня відбудеться візит урядової української делегації на чолі з міністром палива та енергетики України І.ПЛАЧКОВИМ до Ашхабада для проведення «газових переговорів».

Наприкінці минулого тижня президент Туркменістану Сапармурат НІЯЗОВ заявив про намір найближчим часом підписати контракт на поставку туркменського природного газу до Росії до кінця 2006 року.

19 червня відбулися переговори між С.НІЯЗОВИМ і головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ. На зустрічі обговорювалася можливість закупівлі в Туркменістану додаткових обсягів газу в 2006 році, а також плановані обсяги поставки туркменського газу в 2007 і 2008 роках. За підсумками зустрічі була досягнута домовленість продовжити переговори найближчим часом. У грудні 2005 року в ході візиту Олексія МІЛЛЕРА до Туркменістану сторони домовилися збільшити обсяг поставок газу «Газпрому» в 2006 році до 30 мільярдів кубометрів. З 1 січня 2006 рік ціна на природний газ визначена на рівні 65 доларів США за 1000 кубометрів.