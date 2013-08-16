Янукович обговорив з Путіним «митну блокаду»
15:39, 16 серпня 2013Політика
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Президент Росії Володимир Путін обговорив у телефонній розмові з своїм українським колегою Віктором Януковичем питання двосторонньої співпраці, зокрема, пов'язані з митним оформленням вантажів на російсько-українському кордоні.
Путін і Янукович мали телефонну розмову
Про це повідомляє РІА «Новости».
"Відбулася телефонна розмова Президента РФ Володимира Путіна з Президентом України Віктором Януковичем. Президенти обговорили різні аспекти двосторонньої співпраці, включаючи питання щодо митного оформлення вантажів на російсько-українському кордоні", - повідомили у прес-службі Кремля.
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Російська митниця посилила контроль за вантажами українських експортерів. Українські компанії раніше цього тижня заявляли про блокування своїх поставок на російський ринок. Федерація роботодавців України оцінила можливі втрати експортерів у 2,5 мільярда доларів.
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