Янукович обговорив з Путіним «митну блокаду»

Про це повідомляє РІА «Новости».

"Відбулася телефонна розмова Президента РФ Володимира Путіна з Президентом України Віктором Януковичем. Президенти обговорили різні аспекти двосторонньої співпраці, включаючи питання щодо митного оформлення вантажів на російсько-українському кордоні", - повідомили у прес-службі Кремля.

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Російська митниця посилила контроль за вантажами українських експортерів. Українські компанії раніше цього тижня заявляли про блокування своїх поставок на російський ринок. Федерація роботодавців України оцінила можливі втрати експортерів у 2,5 мільярда доларів.