Глава МЗС Швеції підозрює, що Москва блокує відносини України з ЄС

Про це, як повідомляєРБК-Україна, він заявив на своїй сторінці в Twitter.

"Росія починає тиху торговельну війну проти України, щоб блокувати її відносини з ЄС? Це може бути дуже серйозно", - написав Більдт на своїй сторінці.

На тему: Азаров доручив розібратися з проблемами експорту в Росію

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра України Миколи Азарова з проханням сприяти якнайшвидшому вирішенню торгових спорів з РФ, які призвели до блокування широкої номенклатури українських товарів російською митницею. За інформацією ФРУ, з 00.00 годин 14 серпня Федеральна митна служба РФ включила у профіль ризику системи управління ризиками всі без виключення українські підприємства-експортери, що фактично означає повну зупинку українського експорту на невизначений час – аж до тижнів і місяців. За розрахунками ФРУ, втрати українських товаровиробників можуть становити близько 2-2,5 млрд дол. при загальному прогнозному обсязі поставок українських товарів до Російської Федерації за підсумками 2-го півріччя 2013 року 8,5 млрд дол.