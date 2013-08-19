Під Київрадою постраждала журналістка (відео)

14:45, 19 серпня 2013
Політика
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Під Київрадою постраждала журналістка ТВі.

Під час ранкового мітингу під Київрадрою у заворушеннях постраждала журналістка ТВі Ксенія Веркалець.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, знімальна група каналу записувала звернення учасника мітингу до підполковника міліції. У цей час невідомі сильно штовхнули журналістку в спину.

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”Я не знаю, хто насправді мене штовхнув, але позаду мене стояв тільки ”Беркут”. Потім я відчула міцний удар у спину й полетіла уперед, якби мене не підхопили хтось із активістів, я б точно впала”, - говорить Веркалець.

Нагадаємо, сьогодні проходила сесія Київради, депутати опозиції намагалися прорватися до зали засідань через багатолюдний натовп бюджетників, ”Беркуту” та ”тітушок”.

Телеканал також наводить відео інциденту.

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