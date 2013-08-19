Батьківщина: Нардепу Кубіву зламали ребра, забили печінку і травмували хребет

Народного депутата Степана Кубіва госпіталізовано з переломом ребер, забоєм печінки і травмою хребта внаслідок побиття співробітниками спецпідрозділу «Беркут» на мітингу під Київрадою.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина».

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Кубіва госпіталізовано до лікарні «Феофанія». Попередньо лікарі діагностували перелом ребер, забій печінки і травму хребта. Триває повне обстеження.

За словами помічника народного депутата, який перебуває біля нього у лікарні, загальний стан Кубіва дуже важкий.