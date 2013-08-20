Кличко підтвердив, що подумує йти в президенти

Лідер партії “УДАР” Віталій Кличко заявив, що розглядає можливість балотуватись на пост Президента України на виборах у 2015 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у своєму виступі на Х Світовому конгресі українців у Львові.

За словами Кличка, для України є життєво важливим питанням вибори Президента у 2015 році.

Він зазначив, що “усвідомлює свою відповідальність, щоб після 2015 року почалась новітня історія України”, і заявив, що розглядає можливість балотування на пост Президента України.

“Я відповідально розглядаю можливість балотуватися на посаду Президента. Остаточне рішення - після консультацій з громадою”, - наголосив Кличко.

Також він висловив переконання, що на вибори глави Української держави має йти єдиний кандидат від опозиції, однак вирішувати, хто це буде, повинні громадські організації, громада.

Також Кличко повідомив, що восени розпочинає зі своєю командою поїздки Україною, планує відвідати кожен обласний центр і ознайомиться зі всіма питаннями, які турбують людей.

Коли Кличко заявив, що розглядає можливість балотуватись на пост Президента, делегати СКУ почали аплодувати і вигукувати “Слава Україні!”

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Як повідомляв УНІАН, 14 серпня під час зустрічі з президентом Всесвітньої боксерської ради (WBC) Хосе Сулейманом у Мехіко Кличко заявив про намір балотуватися у Президенти України.

Кличко зазначив, що й надалі хоче брати участь у політиці і балотуватися на посаду Президента України на виборах у 2015 році.

Довідка УНІАН. Віталій Кличко - лідер партії "УДАР", народний депутат України, голова фракції партії "УДАР Віталія Кличка" у Верховній Раді. Герой України.

Народився в родині військовослужбовців 19 липня 1971 року в селищі Біловодське Московського району Киргизької РСР. З 1984 року родина переїхала до України.

Закінчив Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Кандидат наук у галузі спорту та фізичного виховання. У січні 2011 року закінчив Національну академію державного управління при Президентові України. Отримав ступінь магістра за спеціальністю «Управління суспільним розвитком».

Боксом почав займатися з 14 років. На професійному ринзі з 1996 року: чемпіон Європи, інтерконтинентальний чемпіон за версіями WBO і WBA, чемпіон світу з боксу в суперважкій ваговій категорії за версіями WBO і WBC.

Політичну кар'єру розпочав у березні 2006 року, коли одночасно балотувався до Верховної Ради та Київради, як голова Блоку «Пора-ПРП». За підсумками виборів очолив фракцію в Київській міській раді.

В лютому 2011 року фракція Блоку Кличка в Київраді була перейменована у фракцію "УДАР Віталія Кличка ".

У квітні 2010 року очолив політичну партію «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи)».