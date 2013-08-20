Відкрився Х Світовий конгрес українців

У Львові відбулося урочисте відкриття Х Світового конгресу українців.

Як передає кореспондент УНІАН, у президії на сцені Львівської опери, де на даний час проходить урочиста церемонія відкриття заходу, зокрема, присутні лідери опозиції Арсеній Яценюк, Віталій Кличко, Олег Тягнибок, віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський, а також екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко.

У своєму вступному слові президент СКУ Євген Чолій наголосив, що Х Конгрес українців закликатиме ЄС засудити тиск і шантаж Росії та стати на захист України у питанні зняття заборони на ввезення українських товарів до Росії, а також заяви окремих політиків про можливу підтримку на президентських виборах проросійського кандидата.

Крім того, Чолій підкреслив, що “імперські сили всіляко втягують Україну в євразійський простір”.

“СКУ буде робити все можливе, щоб Україна ніколи не повернулася до авторитарних радянських часів. Запевняю, що українська діаспора разом зі Світовим конгресом українців робитиме все можливе, щоб в Україні стало краще жити”, - зазначив Чолій.

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Він також додав, що закордонні українці є найбільшими інвесторами в економіку України. За словами Чолія, лише минулого року закордонні українці переказали в Україну родичам 7,5 млрд дол.

Голова СКУ від імені членів СКУ закликав Президента України Віктора Януковича звільнити екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко та припинити вибіркове правосуддя.

Як повідомляв УНІАН, 20-22 серпня у Львові проходить X Світовий конгрес українців, гаслом якого є слова Лесі Українки «Contra spem spero», присвячений пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932–33 років.

Учасники Конгресу підіб’ють підсумки діяльності СКУ за 2008–2013 роки, окреслять шляхи подальшої діяльності на наступний п’ятирічний термін та оберуть новий склад керівних органів.

*** Світовий конгрес українців є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 млн українців. СКУ об’єднує українські організації з 33-х країн та підтримує зв’язки з українцями ще 14 країн.