ЗМІ: Кличка у президенти помилково «висунув» співробітник сайту WBC (відео)

14:07, 16 серпня 2013
Політика
1145 0

Помилку співробітників сайту Всесвітньої боксерської ради (WBC) розтиражували українські ЗМІ.

За інформацією сайту Всесвітньої боксерської ради, в Мексиці на зустрічі з президентом WBC Віталій Кличко заявив про намір балотуватися на пост президента в 2015 році.

Цю новину підхопили українські ЗМІ. Насправді - мова йшла тільки про зацікавленість Кличка в участі в цій гонці. 

В ексклюзивному коментарі інформаційній програмі "Події" співробітник WBC на умовах анонімності визнав помилку - і некоректне формулювання на сайті виправили.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter