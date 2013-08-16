ЗМІ: Кличка у президенти помилково «висунув» співробітник сайту WBC (відео)

За інформацією сайту Всесвітньої боксерської ради, в Мексиці на зустрічі з президентом WBC Віталій Кличко заявив про намір балотуватися на пост президента в 2015 році.

Цю новину підхопили українські ЗМІ. Насправді - мова йшла тільки про зацікавленість Кличка в участі в цій гонці.

В ексклюзивному коментарі інформаційній програмі "Події" співробітник WBC на умовах анонімності визнав помилку - і некоректне формулювання на сайті виправили.