ЗМІ: Кличка у президенти помилково «висунув» співробітник сайту WBC (відео)
14:07, 16 серпня 2013Політика
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Помилку співробітників сайту Всесвітньої боксерської ради (WBC) розтиражували українські ЗМІ.
За інформацією сайту Всесвітньої боксерської ради, в Мексиці на зустрічі з президентом WBC Віталій Кличко заявив про намір балотуватися на пост президента в 2015 році.
Цю новину підхопили українські ЗМІ. Насправді - мова йшла тільки про зацікавленість Кличка в участі в цій гонці.
В ексклюзивному коментарі інформаційній програмі "Події" співробітник WBC на умовах анонімності визнав помилку - і некоректне формулювання на сайті виправили.
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