ЄС чекає від України «приємного сюрпризу» у справі Тимошенко

Про це заявив глава Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський.

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На запитання, чи можна звільнення екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка розглядати як знак Євросоюзу, що Київ готовий піти далі і звільнити Тимошенко, Томбінський відповів: «Амністія Луценка дала надію, що ми на правильному шляху. І я сподіваюся, незабаром ми одержимо такий же приємний сюрприз щодо Тимошенко. Діалог між представниками ЄС і українським Президентом, українським урядом все ще триває», повідомляє Кореспондент.

Томбінський повідомив, що незабаром Україну в 20-й раз відвідають два уповноважених Європарламенту - і це свідчить про інтенсивність двостороннього діалогу.

Крім того, Томбінський запевнив, що є ще небагато часу для виконання Україною рекомендацій, необхідних для підписання Угоди про асоціацію. «Потрібно використовувати його максимально ефективно, щоб здійснити судову реформу, змінити виборче законодавство і вирішити ще одне питання, найбільш політичне з усіх, - щодо долі колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко», - заявив дипломат.