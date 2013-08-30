Власенко: Новий посол США хоче зустрітися з Тимошенко

14:43, 30 серпня 2013
Політика
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Новий посол США в Україні Джеффрі Пайєтт хоче зустрітися з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко.

Джеффрі Пайєтт

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив захисник Тимошенко Сергій Власенко, відповідаючи на запитання журналістів щодо найближчих запланованих зустрічей з екс-прем’єром.

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“Абсолютно чітко про своє бажання зустрітися з Юлією Володимирівною заявив новопризначений посол Сполучених Штатів Америки пан Пайєтт”, - сказав Власенко.

Він нагадав, що вже впродовж року не припиняють спроб зустрітися з Тимошенко посли Іспанії та Італії. “Поки що, на жаль, їм відмовляють у цьому”, - зауважив захисник Тимошенко.

За словами Власенка, в робочому режимі зустрічаються з Тимошенко представники місії Європарламенту Пет Кокс та Александр Кваснєвський.

Водночас на запитання про стан здоров’я Тимошенко Власенко відповів, що він не змінився.

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