Власенко: Новий посол США хоче зустрітися з Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив захисник Тимошенко Сергій Власенко, відповідаючи на запитання журналістів щодо найближчих запланованих зустрічей з екс-прем’єром.

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“Абсолютно чітко про своє бажання зустрітися з Юлією Володимирівною заявив новопризначений посол Сполучених Штатів Америки пан Пайєтт”, - сказав Власенко.

Він нагадав, що вже впродовж року не припиняють спроб зустрітися з Тимошенко посли Іспанії та Італії. “Поки що, на жаль, їм відмовляють у цьому”, - зауважив захисник Тимошенко.

За словами Власенка, в робочому режимі зустрічаються з Тимошенко представники місії Європарламенту Пет Кокс та Александр Кваснєвський.

Водночас на запитання про стан здоров’я Тимошенко Власенко відповів, що він не змінився.