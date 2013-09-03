Міноборони РФ зафіксувало старт двох балістичних ракет у Середземному морі

Російська система попередження про ракетний напад (СПРН ) у вівторок вранці зафіксувала старт двох балістичних цілей в акваторії Середземного моря, повідомляє РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ.

"Пуск був виявлений (у 10.16 мск) військовими окремого радіотехнічного вузла СПРН в Армавірі", - повідомив журналістам представник управління прес-служби та інформації Міноборони. За його словами, траєкторія польоту цих цілей проходила" з центральної частини Середземного моря в напрямку східної частини середземноморського узбережжя". Деталі поки не уточнюються.

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Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу вже доповів президенту Володимиру Путіну.

У свою чергу в Пентагоні заявили , що не мають даних про запуски балістичних ракет у Середземному морі. Про це заявив черговий прес-служби відомства.

У НАТО також заявили, що поки не мають інформації про запуск балістичних цілей в Середземному морі і перевіряють цю інформацію. Про це повідомив чиновник штаб-квартири НАТО в Брюсселі, який побажав залишитися неназваним. "Ми перевіряємо цю інформацію " , - сказав співрозмовник агентства.

У східному Середземномор'ї знаходяться кораблі США , Франції і Великобританії. Уряди цих країн заявили про намір завдати обмежений удар по Сирії в якості попередження її президенту Башару Асаду, якого вони вважають винним у застосуванні хімічної зброї проти цивільного населення.

Про масову загибель мирних жителів у передмісті Дамаска стало відомо 21 серпня. За даними розвідки низки західних країн, жертви були викликані отруйними газами, які застосували урядові війська, які намагалися вибити з цих районів повстанців. Прем'єр -міністр Великобританії Девід Кемерон запросив у парламенту дозвіл на проведення військової операції в Сирії, але не отримав його.

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Президент США Барак Обама, який має повноваження застосувати силу без узгодження з законодавцями, тим не менш, вирішив заручитися схваленням Конгресу, який збереться на перше засідання після літніх канікул тільки 9 вересня. Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що його країна готова приєднатися до військової акції проти Асада за умови, що вона буде проходити у складі коаліції.

Росія виступила проти військового втручання в сирійську громадянську війну, зазначивши, що докази західних розвідок про причетність урядових військ до застосування хімзброї малопереконливі. На думку Володимира Путіна , звинувачення на адресу сирійської армії - «дурь несусвітня».