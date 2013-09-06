Сьогодні суд продовжить розгляд справи Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, засідання Київського районного суду Харкова, яке проходитиме у приміщенні Обласного апеляційного суду в будівлі на площі Руднєва, 36, розпочнеться о 15.00.

Головуючий суддя – Костянтин Садовський.

Попереднє засідання у справі ЄЕСУ, яке відбулося 16 серпня, перенесли з огляду на відсутність самої підсудної та її захисниці і доньки Євгенії Тимошенко.

Тоді, під час судового слухання, яке тривало не більше 30 хвилин, захист екс-прем’єра вкотре клопотав про закриття справи ЄЕСУ, посилаючись на те, що ця справа вже була закрита і законність цього рішення підтверджував Верховний Суд України.

Суддя Садовський залишив клопотання без розгляду і зазначив, що воно буде розглянуто на відповідній стадії судового процесу за присутності Тимошенко.

Представники державного обвинувачення заявили, що Верховний Суд не виносив у справі ЄЕСУ реабілітуючого рішення стосовно Тимошенко, а постанова про закриття справи була скасована генпрокурором як незаконна.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.