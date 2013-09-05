Рада Європи знайшла докази побиття Тимошенко

Звіт КЗП Ради Європи, оприлюднений сьогодні вранці прес-службою Ради Європи, присвячений візиту місії комітету в Україну 1-10 грудня 2012 року. Така затримка публікації документу є стандартною в практиці Ради Європи, повідомляє «КоммерсантЪ-Украина».

У ході торішнього візиту місія серед інших колоній відвідала Качанівську колонію і Харківську лікарню «Укрзалізниці», де на той момент утримувалася Юлія Тимошенко.

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Качанівська колонія виявилася найбільш благополучної з відвіданих, відзначили європейські експерти. Місія не отримала серйозних скарг від ув'язнених, крім кількох випадків «словесних образ і ляпасів з боку чоловічого персоналу колонії».

«Звинувачення про силу, застосовуваної проти Юлії Тимошенко під час її транспортування до госпіталю 20 квітня 2012, виглядають цілком винятковими» , - зазначається у документі.

Досі джерелами відомостей про проблеми, з якими зіткнулася екс-прем'єр в той день, були лише прихильники Тимошенко і співробітники офісу омбудсмена, що зустрічалися з ув'язненою кількома днями пізніше. Сьогоднішній звіт КЗП наводить нові свідоцтва на підтвердження позиції Юлії Тимошенко.

«Значна кількість опитаних ув'язнених досі пам'ятають крики Юлії Тимошенко, коли її переміщали за межі колонії ввечері того дня. Юлія Тимошенко в окремому інтерв'ю заявила, що її бив персонал колонії, переважно в живіт, а її руки були зв'язані, через це вона кричала від болю», - йдеться у звіті. Необхідно відзначити, що місія КЗП має право опитувати ув'язнених без присутності персоналу колонії, що підвищує достовірність отриманих нею свідчень.

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Місія КЗП вивчала також скарги на некоректну поведінку влади з Юлією Тимошенко в госпіталі. У Страсбурзі вважають , що влада ввела непропорційні заходи безпеки в місцях утримання ув'язненої, а також своєму розпорядженні докази того, що відео з камер спостереження було доступне для перегляду не тільки охоронцями - жінками, але й чоловіками.

У звіті також відзначаються "позитивні моменти", що стосуються ситуації Юлії Тимошенко: те, що до її лікування залучені лікарі німецької клініки "Шаріте", а також те, що "матеріальні умови, побачені в місці її утримання як у колонії № 54, так і в клінічному госпіталі № 5 відповідають високим стандартам".