Тюремники: Тимошенко в палаті знову ввижається радіація

Про це вона сьогодні повідомила головному лікарю ЦКЛ «Укрзалізниці» М.Афанасьеву, повідомляють у Державній пенітенціарній службі України.

"Подібні твердження від засудженої є повним абсурдом, оскільки радіаційний фон в приміщеннях лікарні, по-перше, неодноразово перевірявся, по-друге, ЦКЛ – це медичний заклад, у якому постійно на стаціонарному лікуванні, окрім засудженої Ю. Тимошенко, перебувають ще сотні людей, і перевірки не лише радіаційного фону, але й інші (санітарно-епідеміологічні) здійснюються тут постійно", - заявили у ДПтСУ.

"Однак, зважаючи на специфічність поведінки засудженої, яка неодноразово робила провокаційні заяви на кшталт вимоги перевірити її косметику щодо вмісту миш’яку, керівництвом Качанівської колонії спільно з керівництвом лікарні прийнято рішення про організацію позапланової перевірки радіаційного фону у медичному закладі", - повідомили у службі.

Таку перевірку буде проведено сьогодні у найближчі кілька годин.

Нагадаємо, що раніше заміри радіаційного фону в лікарні робили представники ЗМІ 15 вересня 2012 року - радіаційний фон був нижче допустимої норми.