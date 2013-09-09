Тюремники спростовують побиття Тимошенко, посилаючись на рішення Євросуду

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні ДПтС.

«У зв’язку з появою у ЗМІ коментарів щодо дій персоналу ДПтС відносно Ю.Тимошенко, які ДПтС вкотре вимушена спростовувати, прес-служба відомства звертає увагу ЗМІ та громадськості на те, що Рішенням Європейського суду з прав людини від 30 квітня 2013 року у справі «Тимошенко проти України» визнано, що не мало місце порушення ст. 3 Європейської конвенції з прав людини стосовно начебто побиття Ю.Тимошенко під час її перевезення до лікарні 20 квітня 2012 року та щодо ефективності розслідування скарг з цього приводу», - наголосили у прес-службі відомства.

Також в ДПтС нагадали, що прокуратурою Харківської області було прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно службових осіб Качанівської виправної колонії (№54) за відсутністю в їх діях складу злочинів.

Одночасно ДПтС України нагадує, що тим же рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Тимошенко проти України» суд визнав скаргу Тимошенко щодо цілодобового відеонагляду також неприйнятною.

Постановою Окружного адміністративного суду м.Києва від 30 жовтня 2012 року у задоволенні позовних вимог Тимошенко щодо відеоспостереження відмовлено повністю.

Таким чином було встановлено правомірність дій службових осіб виправної колонії, додали в ДПтС.

Крім того, у відомстві нагадали, що 14 березня п.р. Київським апеляційним адміністративним судом апеляційну скаргу представника Тимошенко – Миколи Титаренка на вказане рішення суду залишено без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду України м. Києва від 30 жовтня 2012 року без змін.

«Таким чином, законність усіх дій співробітників ДПтС відносно засудженої Ю.Тимошенко (зокрема щодо транспортування до лікарні, здійснення відеонагляду, забезпечення права на побачення, телефонні розмови, прогулянки та щодо нерозголошення конфіденційної інформації) була підтверджена рішеннями як національних судів, так і рішенням Європейського суду з прав людини», - заявили у пенітенціарній службі.

У зв’язку з цим ДПтС вкотре закликає виважено ставитися до появи в ЗМІ різних політичних коментарів та заяв щодо умов відбування засудженою Тимошенко законного покарання у виді позбавлення волі строком на 7 років в пенітенціарному закладі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 вересня, донька Юлії Тимошенко Євгенія заявила, що захист направить доповідь Комітету Ради Європи проти тортур від 5 вересня до Європейського суду з прав людини для надання доказів її побиття 20 квітня 2012 року.

“Хочу наголосити, що висновки є компетентні і не потребують інших доказів насильства проти мами, і саме цей звіт і є доказом. Цей звіт з нашими коментарями буде спрямований до Європейського суду найближчим часом”, - підкреслила Тимошенко.

Довідка УНІАН. 20 квітня 2012 року Тимошенко госпіталізували до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові. За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Моісеєнко, після відмови Тимошенко від обстеження та лікування їй було зроблено виписку та близько 13.00 22 квітня перевезено з лікарні до Качанівської колонії.

24 квітня захисник Сергій Власенко після відвідування екс-прем’єр-міністра у колонії заявив про побиття його підзахисної у виправному закладі 20 квітня під час транспортування до лікарні. Про побиття також заявила сама Тимошенко.

Керівництво Качанівської колонії, прокуратура та ДПтС спростувало ці заяви.

27 квітня на той час Омбудсмен Ніна Карпачова поширила фотографії Тимошенко з тілесними ушкодженнями.

4 травня 2012 р. генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генеральна прокуратура відмовила Тимошенко у порушенні кримінальної справи за її заявою про побиття під час транспортування із виправної колонії до лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

30 квітня 2013 року Європейський суд з прав людини визнав незаконним, політично мотивованим та свавільним арешт Тимошенко 5 серпня 2011 року у рамках судового розгляду так званої "газової" справи.

5 вересня 2013 року Комітет Ради Європи проти тортур оприлюднив доповідь, в якій закликав українську владу забезпечити медичну конфіденційність для Тимошенко. Доповідь складена за підсумками візиту представників комітету до України 1-10 грудня 2012 року.

Тимошенко подала до Європейського суду з прав людини низку скарг щодо порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини, яка передбачає заборону катування, і статті 8 конвенції, яка передбачає забезпечення права на повагу до приватного та сімейного життя.