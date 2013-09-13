Розгляд справи за обвинуваченням Ярошенка у побитті журналістів перенесли

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила сьогодні суддя Шевченківського районного суду Людмила Козятник, задовольнивши таким чином прохання Ярошенка зробити перерву в судовому засідання для того, щоб він зміг знайти собі нового адвоката, оскільки відмовився від послуг попереднього.

Наступне судове засідання розпочнеться о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня 2013 року в Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» й антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодики спортивної статури побили журналістку «5-го каналу» Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсантъ-Украина» Соделя, які знімали бійку.

За підозрою в нападі затримали жителя Білої Церкви Вадима Тітушка (прізвисько - «Румун»). Він був у складі групи з 50 осіб, які влаштували бійку зі «свободівцями» на Великій Житомирській.

Пізніше міліція затримала й висунула обвинувачення ще трьом особам: Сергію Приходьку, Ярошенку і Михайлу Пшуку, їхні справи об’єднали зі справою Тітушка.

30 серпня Тітушко, Пшук і Приходько та Сніцарчук і Содель у залі судового засідання підписали мирову угоду, за умовами якої Тітушко Приходько та Пшук у присутності телекамер публічно вибачилися перед потерпілими за вчинені стосовно них протиправні дії.

Ярошенко мирову угоду не підписав. У зв’язку з цим матеріли справи щодо нього виділено в окреме провадження.

2 вересня Шевченківський райсуд Києва затвердив мирову угоду про перемир’я та засудив Тітушка до трьох років умовного покарання за хуліганські дії, вчинені стосовно журналістів 18 травня на мітингу опозиції. Інших обвинувачених Приходька та Пшука засуджено до двох років умовно.

Також суддя Лариса Радуцька постановила стягнути із засуджених на користь постраждалих компенсацію за майнову та моральну шкоду.