Содель і Сніцарчук направлять відсуджені гроші на доброчинність

Як передає кореспондент УНІАН, про це Содель і Сніцарчук заявили журналістам після засідання суду.

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“Ми хочемо зробити з Владиславом оголошення про те, що ми отримаємо моральну сатисфакцію, роблячи добрі вчинки. Тому вся ця сума буде спрямована на добрі вчинки. Одна частина грошей буде спрямована музиканту, який все літо пролежав у комі. Друга частина коштів буде направлена на розвиток громадського телебачення”, - сказала Сніцарчук.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня 2013 року в Києві проходили акція опозиції «Вставай, Україно!» й антифашистський марш, організований Партією регіонів.

Біля будівлі Головного управління МВС в Києві на вулиці Володимирській молодики спортивної статури побили журналістку «5-го каналу» Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсантъ-Украина» Соделя, які знімали бійку.

За підозрою в нападі затримали жителя Білої Церкви Тітушка (прізвисько - «Румун»). Він був у складі групи з 50 осіб, які влаштували бійку зі «свободівцями» на Великій Житомирській.

Пізніше міліція затримала й висунула обвинувачення ще трьом особам: Приходьку, Андрію Ярошенку і Пшуку, їхні справи об’єднали зі справою Тітушка.

30 серпня Тітушко, Пшук і Приходько та Сніцарчук і Содель у залі судового засідання підписали мирову угоду, за умовами якої Тітушко Приходько та Пшук у присутності телекамер публічно вибачилися перед потерпілими за вчинені відносно них протиправні дії. Ще один підсудний - Ярошенко - мирову угоду не підписав.

Сьогодні, 2 вересня, Шевченківський районний суд міста Києва затвердив мирову угоду про перемир’я та засудив Тітушка до двох років умовного покарання за хуліганські дії, вчинені стосовно журналістів 18 травня на мітингу опозиції. Інших обвинувачених Сергія Приходька та Михайла Пшука засуджено до 1,5 років умовного покарання.

Також суддя Лариса Радуцька постановила стягнути із засуджених на користь постраждалої журналістки Ольги Сніцарчук майнову шкоду в розмірі 707 грн 20 коп, а на користь постраждалого фотокореспондента Владислава Соделя — 1 тис. 613 грн.

Крім того, за рішенням суду Тітушко має виплатити обом постраждалим по 11 тис. грн компенсації за моральну шкоду, а Пшуко та Приходько солідарно — по 4 тис. грн.