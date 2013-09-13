“Карантин” у ВР: Сатирично — Демократична Партія України (СДПУ) надасть невікладну ПОЛІТИЧНУ допомогу депутатам

У вівторок, 17 вересня 2013, Сатирично - Демократична партія України під гаслом «Ми відповідаємо за тих, кого вибирали » починає безпрецедентну боротьбу проти епідемії брехні , лицемірства та хабарництва , що захлеснула депутатів Верховної Ради України .

Для надання невідкладної швидкої допомоги українським парламентаріям незмінні лідери СДПУ - художній керівник театру « Маски» , народний артист України Георгій Делієв та актор театру « Маски» , народний артист України Борис Барський забезпечать виїзд сертифікованої і повністю укомплектованою машини швидкої допомоги до будівлі Верховної Ради України і особисто проконтролюють роздачу ліків народним депутатам .

За допомогою лікарів « Швидкої політичної допомоги » лідери СДПУ безкоштовно вручать народним депутатам України таблетки « Правдогон » , « Совестін » і « Антікоррупцін » ( в упаковках по 20 таблеток ) , очні краплі « Реальність » ( 10- процентний розчин ) , а також уколи для поліпшення пам'яті ( ампули , 5 мл) - щоб ті нарешті згадали про свої передвиборчі обіцянки . Найсміливіші депутати зможуть здати кров на виявлення еритроцитів жадібності.

Щоб не допустити подальшого поширення вірусу територія Верховної Ради України буде огороджена стрічкою з написом « карантин ». Під час карантину СДПУ рекомендує депутатам не торкатися до чужих кнопок для голосування , а також не переходити з партії в партію і не виїжджати на відпочинок за кордон , щоб не збільшувати площу зараження.

Розмах епідемії вже не приховати . Експерти СДПУ дізналися страшну правду , але не кинуть у біді народних депутатів.

Початок акції - 9:00 , місце проведення - майданчик біля під'їзду № 3 будинку Верховної Ради України . Спеціальний подарунок для журналістів - вітаміни « Правдорубін » , розвиваючі пильність очей , твердість руки і сміливість для адекватного опису дійсності.