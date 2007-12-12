Спочатку треба допомогти Яценюкові, а вже потім обирати прем`єра

Народний депутат України, представник фракції Партії регіонів Ярослав СУХИЙ заявляє, що у четвер роботу Верховної Ради України буде розблоковано.

Про це він заявив у прямому ефірі телеканалу "1+1".

Завтра буде розблоковано роботу Верховної Ради, сказав Я.СУХИЙ, водночас відзначивши: “Спочатку будуть проголосовані кандидатури першого віце-спікера, віце-спікера, голів комітетів, і тоді в Арсенія Петровича ЯЦЕНЮКА, розумної людини, але недосвідченого в кулуарних питаннях, будуть нормальні помічники".

Він також висловив думку, що у нинішньому парламентському протистоянні "є колективна вина" і більшості, і опозиції.

"Коаліція мала б провести інструктаж з новим депутатами (з механізму голосування). А ми винні у тому, що дали добро ЯЦЕНЮКУ на зміну Регламенту і перестановку питань. Якби був досвідчений перший заступник, він би не дозволив цього зробити", - сказав Я.СУХИЙ.

"Аби більше такого не було ніколи, з завтрашнього дня... ми повинні діяти чітко в межах закону", - додав представник Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 грудня, Верховна Рада України так і не змогла розпочати свою роботу через те, що представники Партії регіонів заблокували Президію парламенту. Вони вимагали спочатку розглянути питання призначення першого віце-спікера, віце-спікера, голів комітетів, а лише потім – за прем’єр-міністра.