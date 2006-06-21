Які посади ”помаранчева” коаліція віддасть опозиції

Опозиції передбачається віддати посаду заступника голови Верховної Ради та керівництво у низці комітетах парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв`ю журналістам член фракції БЮТ Олександр КОВТУНЕНКО.

Він зазначив, що станом на сьогоднішній ранок було домовлено, що, зокрема, фракції Партії регіонів буде віддано посаду заступника голови ВР. Крім того, за його словами, опозиції передбачалося віддати посади всіх перших заступників голів комітетів парламенту.

Водночас О.КОВТУНЕНКО зазначив, що сьогодні зранку «надійшла пропозиція від Президента України», щоб віддати опозиції керівництво на рівні голів 10 комітетів. Він зазначив, що ця пропозиція має бути обговорена у фракціях.

О.КОВТУНЕНКО висловив переконання, що коаліція за участю «Нашої України», БЮТ та СПУ все таки буде створена. За його словами, перенесення дати створення коаліції «це непорозуміння, яке буде скоро полагоджене».