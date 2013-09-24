У ЄС визначилися щодо процедури тимчасового застосування угоди з Україною

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі речник Постійного представництва Литви при ЄС Вікінтас Пугачаускас, відповідне рішення було схвалено на засіданні представників країн-членів ЄС у Брюсселі 23 вересня.

Згідно з цим рішенням, більша частина угоди зможе тимчасово застосовуватися одразу з моменту підписання.

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За словами представника Литви, схвалене рішення стосується лише процедури тимчасового застосування Угоди про асоціацію. Що ж до рішення про підписання угоди, то воно поки не схвалено.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про Угоду про асоціацію в 2007 році, і завершили їх у грудні 2011 року. 30 березня 2012 року сторони парафували угоду.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною за умови рішучих дій та відчутного прогресу у реформі виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та реформ у судовій сфері.

Підписання угоди може відбутися на Вільнюському саміті “Східного партнерства” 28-29 листопада цього року. Передбачається, що міністри закордонних справ країн-членів ЄС розглядатимуть питання щодо підписання чи непідписання угоди з Україною на засіданні 21 жовтня.