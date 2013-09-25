Янукович і Обама обговорили ситуацію в Сирії та євроінтеграцію України

Як передає кореспондент УНІАН,така зустріч відбулась під час неформального спілкування на офіційному прийнятті від імені Президента США.

Під час підходу до преси, Янукович повідомив про що він говорив зі своїм американським колегою.

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«На цій зустрічі не планувалось вирішувати будь-які питання, ми дуже коротко обмінялися інформацією стосовно точки зору по Сирії. Я її висловлював публічно: будь-який мирний шлях завжди краще будь-якої, навіть короткої війни,… яка завжди веде до гуманітарної катастрофи», - сказав Янукович.

Президент наголосив на необхідності шукати шляхи мирного врегулювання за допомогою політичного діалогу.

Янукович розповів, що під час спілкування йшлося також про євроінтеграцію України. «Я сказав, що ми йдемо цим шляхом впевнено, і ця інформація була також прийнята», - підкреслив Президент.