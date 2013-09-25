Україна виконує всі зобов’язання щодо співпраці з НАТО - Янукович

Як передає кореспондент УНІАН, розповідаючи про свою зустріч з Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном Янукович розповів, що це була традиційна зустріч під час сесії ООН.

«Ми підвели підсумки нашої співпраці. Україна в черговий раз виконує свої обіцянки і свої принципи», - сказав він. Зокрема, він розповів, що фрегат ВМС України «Гетьман Сагайдачний» уже вирушив для участі в місії «Океанський Щит» у рамках боротьби з морським піратством.

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"Ми проти того, щоб було піратство, і ми проти того, щоб захоплювалися кораблі, і Україна від цього неодноразово страждала, тому ми прийняли таке рішення", - сказав Янукович.

За його словами, під час зустрічі йшлося, зокрема, про оборонну реформу в Україні та підготовку до Саміту Україна-НАТО, який має відбутися в 2014 році.

Як повідомляв УНІАН, фрегат Військово-Морських сил Збройних сил України “Гетьман Сагайдачний” з вертольотом Ка-27 та групою спеціального призначення на борту сьогодні, 24 вересня, вирушив у похід з метою участі в антипіратських операціях в районі Аденської затоки, Червоного моря та західної частини Індійського океану.

Про це УНІАН поінформували в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

Під час морського переходу і з прибуттям до місця призначення фрегат здійснить безпосередню підготовку до виконання завдань операції з протидії піратству на морі “Океанський щит” і операції ЄС “Аталанта” в районі, наближеному до проведення цих операцій.

Кораблем командує капітан 2 рангу Роман П’ятницький.

Як повідомляв УНІАН, Президент України 23-25 вересня перебуває з робочим візитом до США для участі в 68-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.