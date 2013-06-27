Посол України вручив Лукашенку вірчі грамоти

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента Білорусі.

«Перш за все, хочу відзначити тверду прихильність зміцненню зв'язків з Україною - нашим найближчим сусідом і дуже надійним партнером. Мій недавній офіційний візит в Україну ще раз підтвердив взаємну зацікавленість і прагнення держав конструктивно вирішувати актуальні питання», - сказав Лукашенко, приймаючи вірчі грамоти від Єжеля.

«Ми сходимося в поглядах у тому, що стосується необхідності поглиблення політичного діалогу, розвитку економічних зв'язків і інтенсифікації всього спектру міждержавної взаємодії. Необхідно, щоб така двостороння робота органічно враховувала нові масштабні інтеграційні процеси, що відбуваються на пострадянському просторі», - підкреслив Лукашенко.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович 3 квітня призначив Єжеля послом України в Білорусі.