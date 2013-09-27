У понеділок, 30 вересня 2013 року, о 12-00, в приміщенні ІА “Українські новини”, (вул. Еспланадна, 20) відбудеться прес-конференція Національної Організації Роздрібної Торгівлі (НОРТ)

РЕГУЛЯТОРНІ ВИКЛИКИ: УКРАЇНСЬКА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗНИЩЕННЯ

учасники прес-конференції:

- Дмитро Опашко, президент Національної Організації Роздрібної Торгівлі,

- Микола Ганул, - віце-президент Національної Організації Роздрібної Торгівлі,

- Петро Кузьменко, юрист.

Питання, які висвітлюватимуться:

Через низку законопроектів, які регулюють діяльність малих підприємств роздрібної торгівлі, в тому числі обмеження щодо продажу підакцизних товарів вітчизняні роздрібники опинились під загрозою масового банкрутства.

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