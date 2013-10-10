Глазьєв лякає Україну візовим режимом

Для мешканців України може бути введений візовий режим у разі підписання країною угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це заявив радник президента Росії Сергій Глазьєв в ефірі радіостанції "Эхо Москвы".

"Україна - велика країна, яка з нами завжди жила разом, і нам навіть важко собі уявити, що раптом обірвуться ці тисячі коопераційних зв'язків, з'явиться візовий режим на кордонах, і, як у жахливому сні, ми будемо згадувати, що відбувалося під час грузинського конфлікту, коли тоді явно ворожа нам влада направляла українських фахівців воювати з російськими солдатами", - заявив він.

"Хотілося б цього (введення віз) уникнути всіма силами. Разом з тим, ми повинні розуміти, що у кожного інтеграційного процесу є своя логіка..." , - сказав радник президента Росії.

"Якщо ми в рамках Митного союзу скасуємо паспортно-візовий контроль, далі, можливо, виникнуть жорсткіші вимоги до тих, хто в цей режим не увійшов. Тобто це формально може і не привести до введення віз з Україною та іншими державами, які не стали учасниками нашого об'єднання. Але, виходячи з логіки інтеграційного процесу, така загроза існує", - заявив Глазьєв.

"Якщо Україна увійде до Шенгенської зони з більшістю країн ЄС, а у нас (Росії) і далі буде відсутній безвізовий режим з ЄС, то європейці змусять Україну ввести візовий режим", - сказав він.