Мороз підозрює, що слова Ющенка ”мало що важать”

СПУ буде «вільна у своєму виборі», якщо завтра зранку у ВР не буде оголошено про створення коаліції - Мороз

Соціалістична партія України буде «вільна у своєму виборі», якщо завтра на ранковому засіданні ВР не буде оголошено про створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв`ю журналістам лідер СПУ Олександр МОРОЗ.

За його словами, «або завтра на ранковому засіданні буде оголошено про створення коаліції в цьому форматі (ідеться про «Нашу Україну», БЮТ та СПУ – УНІАН), або ми діємо адекватно – ми вільні у своєму виборі».

«Далі шукати підстави, причини або приводи зволікань, я гадаю, негоже», - підкреслив він.

За словами О.МОРОЗА, «це не додає честі ні депутатам, ні тим, хто хоче утворити коаліцію, ні тим, хто готовий бути в опозиції». Він вважає, що це також «не додає честі Президенту України», оскільки затягування процесу створення коаліції свідчить про те, що «його слова мало що важать».

Лідер СПУ зазначив, що вчора в присутності Президента України Віктора ЮЩЕНКА було погоджено всі терміни створення коаліції. За його словами, прозвучали запевнення в тому, що ніяких розбіжностей в цьому процесі не буде.

Також О.МОРОЗ повідомив, що сьогодні депутати з фракцій «Наша Україна» та БЮТ не прийшли на спільне засідання народних депутатів, яке мало відбутися у Верховній Раді України о 15.00. Він стверджує, що представники БЮТ і «Нашої України» знали про це засідання. О.МОРОЗ зазначив, що не хоче нікого ні в чому звинувачувати, але не розуміє відсутності представників цих двох фракцій на спільному засіданні.

Як повідомляв УНІАН, О.МОРОЗ і лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО наполягали сьогодні на оголошенні про створення Коаліції демократичних сил. Однак лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що найдоцільніше підписати угоду про коаліцію 23 червня.

Як повідомила журналістам керівник інформаційного департаменту блоку “Наша Україна” Тетяна МОКРІДІ, завтра відбудеться засідання політради блоку «Наша Україна», на якому буде ухвалено остаточне рішення щодо входження блоку до помаранчевої коаліції.