Політрада СПУ схвалила угоду, але не розслабилася
19:35, 21 червня 2006Політика
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Депутатам-соціалістам дозволили підписати документ
Політрада Соціалістичної партії України схвалила коаліційну угоду між «Нашою Україною», БЮТ і СПУ і доручила соціалістам завтра її підписати.
Про це повідомило УНІАН джерело в СПУ.
В той же час політрада дала повноваження лідеру партії та фракції СПУ Олександру МОРОЗУ в разі неможливості підписання завтра коаліційної угоди приймати рішення про перехід в опозицію чи «перехід до іншого формату коаліції».
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