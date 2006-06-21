Політрада СПУ схвалила угоду, але не розслабилася

Політрада Соціалістичної партії України схвалила коаліційну угоду між «Нашою Україною», БЮТ і СПУ і доручила соціалістам завтра її підписати.

Про це повідомило УНІАН джерело в СПУ.

В той же час політрада дала повноваження лідеру партії та фракції СПУ Олександру МОРОЗУ в разі неможливості підписання завтра коаліційної угоди приймати рішення про перехід в опозицію чи «перехід до іншого формату коаліції».