Політрада СПУ схвалила угоду, але не розслабилася

19:35, 21 червня 2006
Політика
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Депутатам-соціалістам дозволили підписати документ

Політрада Соціалістичної партії України схвалила коаліційну угоду між «Нашою Україною», БЮТ і СПУ і доручила соціалістам завтра її підписати.

Про це повідомило УНІАН джерело в СПУ.

В той же час політрада дала повноваження лідеру партії та фракції СПУ Олександру МОРОЗУ в разі неможливості підписання завтра коаліційної угоди приймати рішення про перехід в опозицію чи «перехід до іншого формату коаліції».

 

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