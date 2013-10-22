Регіонал закликав опозицію "не обсмоктувати" проблему Тимошенко

Таку упевненість в ефірі телеканалу ТВі висловив народний депутат від фракції Партії регіонів Владислав Лук'янов, пишет Gazeta.ua.

"Висловлюючись мовою Яценюка і Кличка, проблему треба не смоктати, а вирішувати", - наголосив "регіонал".

На тему: Регіонал розкритикував позицію Яценюка щодо лікування Тимошенко

Він підкреслив, що не хотів би, щоби майбутній закон про дозвіл ув'язненій Тимошенко лікуватися за кордоном був винятковим документом, який розповсюджується тільки на одну людину.

"Якщо є можливість прийняти законопроект щодо гуманізації пенітенціарної системи, то ми повинні скористатися таким шансом", - вважає Лук'янов.

На його думку, ухвалення цього документа буде як на користь вступу України до ЄС, так і на користь громадянам, які в своєму житті припустилися помилки і опинились за ґратами.

"Ми даємо їм шанс на лікування, на гуманне ставлення", – пояснив Лук'янов.