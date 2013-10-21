Яценюк продовжує наполягати на "частковому помилуванні" Тимошенко
Інших варіантів щодо вирішення питання екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, крім часткового помилування, на даний час не обговорювалося.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк на засіданні Погоджувальної ради парламенту.
Він зазначив, що пропозиція місії Кокса-Квасневського під час перемовин із Президентом України Віктором Януковичем щодо того, як звільнити Тимошенко є єдиною. “Їхня пропозиція є і залишається, яка була висловлена чинному Президенту в усній та письмовій формі, і яка була підтримана 173 народними депутатами України, а саме так зване “часткове помилування”, яке дає можливість підписати угоду і звільнити Тимошенко”, - сказав він і додав: “Інших варіантів наразі на рівні Європейського союзу і Президента України і Юлії Тимошенко не обговорювалося”.
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Яценюк зазначив, що з огляду на те, що сьогодні в Люксембурзі буде відбуватися Рада ЄС міністрів закордонних справ, а також з огляду на те, що сьогодні прибуває в Україну місія Кокса-Квасневського, а завтра в Україні буде два міністра закордонних справ - Швеції і Польщі, - хотів би ще раз зазначити, що на сьогоднішній момент є пропозиція, яка оформлена нашими європейськими партнерами щодо часткового помилування”.
Він підкреслив, що шляхом вирішення цього питання мають бути компроміс між урядом України, європейськими партнерами і компроміс, на який погоджується Тимошенко.
Звертаючись до голови Верховної Ради України Володимира Рибака, Яценюк висловив переконання, що “ми в силі вирішити це питання і знайти цей компроміс”.
“Часу практично не залишилося, і для знаходження цього компромісу необхідно дуже активно всім попрацювати”, - сказав він.
За його словами, також необхідно, щоб парламент розглянув євроінтеграційній законопроекти.