Яценюк продовжує наполягати на "частковому помилуванні" Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк на засіданні Погоджувальної ради парламенту.

Він зазначив, що пропозиція місії Кокса-Квасневського під час перемовин із Президентом України Віктором Януковичем щодо того, як звільнити Тимошенко є єдиною. “Їхня пропозиція є і залишається, яка була висловлена чинному Президенту в усній та письмовій формі, і яка була підтримана 173 народними депутатами України, а саме так зване “часткове помилування”, яке дає можливість підписати угоду і звільнити Тимошенко”, - сказав він і додав: “Інших варіантів наразі на рівні Європейського союзу і Президента України і Юлії Тимошенко не обговорювалося”.

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Яценюк зазначив, що з огляду на те, що сьогодні в Люксембурзі буде відбуватися Рада ЄС міністрів закордонних справ, а також з огляду на те, що сьогодні прибуває в Україну місія Кокса-Квасневського, а завтра в Україні буде два міністра закордонних справ - Швеції і Польщі, - хотів би ще раз зазначити, що на сьогоднішній момент є пропозиція, яка оформлена нашими європейськими партнерами щодо часткового помилування”.

Він підкреслив, що шляхом вирішення цього питання мають бути компроміс між урядом України, європейськими партнерами і компроміс, на який погоджується Тимошенко.

Звертаючись до голови Верховної Ради України Володимира Рибака, Яценюк висловив переконання, що “ми в силі вирішити це питання і знайти цей компроміс”.

“Часу практично не залишилося, і для знаходження цього компромісу необхідно дуже активно всім попрацювати”, - сказав він.

За його словами, також необхідно, щоб парламент розглянув євроінтеграційній законопроекти.