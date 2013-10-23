Російських кондитерів запідозрили в "продовольчому шпигунстві" на заводах Рошен

14:11, 23 жовтня 2013
Політика
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Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини Російської Федерації у понеділок, як і планувалося, розпочала інспекцію українських кондитерських фабрик корпорації Roshen, причому у складі інспекційної групи присутні представники російських кондитерських компаній.

Російські кондитери беруть участь в інспекціях фабрик Roshen

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

«Вчора працювала інспекційна група, сьогодні вона працює», - сказав Присяжнюк

При цьому він висловив подив з приводу того, що в групі присутні російські кондитери. «Я не розумію, чому у цій групі з'явилися конкуренти – представники кондитерських компаній Росії. Це інспекція чи продовольче шпигунство?», - задався питанням Присяжнюк. Водночас він не уточнив, які саме російські компанії представлені у групі перевірки підприємств Roshen.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 жовтня, Присяжнюк в інтерв'ю журналістам перед засіданням Кабінету міністрів повідомив, що інспекційна група Росспоживнагляду провела перевірки на чотирьох заводах корпорації Roshen, і, за їх результатами у неї немає зауважень до виробництва продукції. При цьому він висловив сподівання, що експорт української продукції незабаром буде дозволено на російський ринок.

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Нагадаємо, 29 липня Росспоживнагляд увів заборону на поставки до РФ кондитерської продукції з українських фабрик корпорації Roshen у зв'язку з невідповідною якістю.

31 липня Roshen припинив поставки усіх видів кондитерських виробів до Росії.

На початку серпня Росспоживнагляд повідомив, що основною претензією до кондитерських виробів Roshen є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчову цінність продукції, вказаної на етикетці.

У середині серпня за підсумками російсько-українських переговорів за участю глави Росспоживнагляду Геннадія Онищенка і міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка було ухвалено рішення про те, що інспекції пройдуть на всіх українських заводах компанії, і Росспоживнагляд здійснюватиме контроль за кожною партією цукерок спільно з українськими лабораторіями. Підписаний під час зустрічі протокол передбачає створення спеціальної комісії з гармонізації стандартів двох країн, а також акредитацію українських лабораторій при Росспоживнагляді.

3 вересня міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк заявив, що Україна виконала всі умови, поставлені країні під час переговорів з Росспоживнаглядом для врегулювання проблеми експорту кондитерської продукції корпорації Roshen на ринок Російської Федерації.

22 жовтня Росспоживнагляд розпочав перевірку Київської кондитерської фабрики корпорації Roshen.

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