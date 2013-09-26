Росспоживнагляд вирішив питання щодо ситуації з «Рошен»

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перед засіданням уряду заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк.

«Ми отримали офіційного листа від Росспоживнагляду про те, яким чином ми вирішуватимемо це питання (питання поставок продукції «Рошен» на російський ринок - УНІАН). Він буде вирішуватися трьома шляхами. Перший , ми надали інформацію про кожне переробне підприємство , яке виробляє сьогодні цю продукцію. Ми надали всю законодавчу базу, яка регулює це питання. І тепер чекаємо, коли Росспоживнагляд пришле своїх інспекторів для перевірки цих підприємств. Сьогодні ми перебуваємо я на такому етапі», - зазначив заступник міністра.

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До того ж він не зважився прогнозувати, коли питання поставок продукції компанії «Рошен» до Російської Федерації буде врегульовано.

«Я сподіваюся , що це відбудеться найближчим часом», - резюмував Бісюк.

Нагадаємо, 29 липня Росспоживнагляд ввів заборону на постачання в РФ кондитерської продукції з українських фабрик корпорації Roshen через невідповідну якість.

31 липня Roshen призупинив постачання всіх видів кондитерських виробів у Росію.

На початку серпня Росспоживнагляд повідомив, що основною претензією до кондитерських виробів Roshen є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчової цінності продукції, зазначені на етикетці.

У середині серпня за підсумками російсько-українських переговорів за участю глави Росспоживнагляду Геннадія Онищенка і міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка було прийнято рішення про те, що інспекції пройдуть на всіх українських заводах компанії і Росспоживнагляд здійснюватиме контроль за кожною партією цукерок спільно з українськими лабораторіями. Підписаний під час зустрічі протокол передбачає створення спеціальної комісії з гармонізації стандартів двох країн, а також акредитацію українських лабораторій при Росспоживнагляді.

3 вересня міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк заявив, що Україна виконала всі умови, поставлені країні в ході переговорів з Роспотребнадзором для врегулювання проблеми експорту кондитерської продукції корпорації Roshen на ринок Російської Федерації.

За його словами, на сьогодні Україна очікує від Росії пропозицій щодо складу робочої групи і графіка приїзду російських фахівців для перевірки українських фабрик Roshen.