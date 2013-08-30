Онищенка ледь не нагодували цукерками «Рошен»

Глава Росспоживнагляду Геннадій Онищенко підозрює , що Україна намагається налагодити реекспорт цукерок Roshen до Росії через Казахстан. Про це він заявив сьогодні журналістам у Петербурзі, повідомляє ІТАР -ТАСС.

За словами Онищенка, під час його візиту на Далекий Схід його спробували напоїти чаєм з цукерками, серед яких був "до болю знайомий Roshen". На думку головного санітарного лікаря РФ, на Далекий Схід більшість продукції потрапляє через Новосибірськ і Челябінськ, куди, у свою чергу, поставки йдуть з Середньої Азії.

"Думаю, Україна налагоджує схеми реекспотра через Казахстан. Якщо це так, переговори можуть у нас затягнутися", - сказав Онищенко, додавши, що дав команду перевірити цю інформацію. "Якщо це так, то буде біда", - сказав він.

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Росспоживнагляд ввів в кінці липня заборону на поставки в Росію кондитерської продукції з українських фабрик компанії Roshen у зв'язку з порушеннями вимог до якості , маркування та безпеки продукції . У середині серпня за підсумками російсько -українських переговорів за участю глави Росспоживнагляду Геннадія Онищенка і міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка було прийнято рішення про те , що інспекції пройдуть на всіх українських заводах компанії і Росспоживнагляд буде здійснювати контроль за кожною партією цукерок спільно з українськими лабораторіями. Підписаний у ході зустрічі протокол передбачає створення спеціальної комісії з гармонізації стандартів двох країн, а також акредитацію українських лабораторій при Росспоживнагляді.

Компанія Roshen експортує до Росії близько 30% своєї продукції. Втрати України у разі збереження заборони на постачання кондитерської продукції компанії Roshen до Росії до кінця року можуть скласти 1 млрд гривень. Це - несплачені податки та інші виплати. Крім того, втрати несуть і суміжні підприємства, які є постачальниками сировини для Roshen.