Повний розподіл посад у помаранчевому уряді

БЮТ, "Наша Україна" та СПУ узгодили між собою розподіл посад.

Як повідомило УНІАН джерело у Соціалістичній партії України, Блок Юлії Тимошенко має право на посади:

прем`єр-міністра;

першого заступника голови ВР;

міністра аграрної політики;

міністра економіки;

міністра палива та енергетики;

міністра вугільної промисловості;

міністра будівництва та архітектури;

міністра культури;

міністра з питань надзвичайних ситуацій;

міністра охорони здоров`я;

міністра фінансів;

голови Фонду державного майна України;

голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

"Наша Україна", за словами джерела, отримає такі посади:

голови Верховної Ради України;

віце-прем`єр-міністра з регіональної політики;

міністра праці та соціальної політики;

міністра промислової політики;

міністра у справах сім`ї, молоді та спорту;

міністра внутрішніх справ;

міністра юстиції;

голови Антимонопольного комітету.

Соцпартія отримала право призначати на такі посади:

першого віце-прем`єр-міністра;

міністра екології;

міністра освіти;

міністра транспорту та зв`язку;

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Джерела у БЮТ і “Нашій Україні” підтвердили цю інформацію. При цьому співрозмовник з БЮТ зазначив, що на посади з квоти, яка належить їхній політичній силі, визначена лише кандидатура на посаду прем’єр-міністра – це Юлія ТИМОШЕНКО.

Крім того, в інтерв’ю журналістам член фракції БЮТ Сергій ПОЛІЩУК повідомив, що до БЮТ, серед іншого, відходять посади голови НАК “Нафтогаз України”, Державної податкової адміністрації України та Державного казначейства. За його словами, до “нашоукраїнців” відходять всі силові відомства, зокрема, МВС та Міністерство оборони.