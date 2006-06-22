В парламенті знову оголошено перерву

В парламенті оголошено перерву до 12.30.

Як передає кореспондент УНІАН, це технічна перерва, необхідна для того, щоб звірити підписи народних депутатів під угодою про створення демократичної коаліції.

Головуючий на засіданні Адам МАРТИНЮК, оголошуючи перерву, попросив фракції, які оголосили про створення коаліції, прискорити процес її юридичного оформлення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 червня, близько 11.00, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО оголосила у Верховній Раді про створення коаліції у складі «Нашої України», БЮТ і Соціалістичної партії України. Вона підкреслила, що зараз документи передані в Секретаріат ВР на реєстрацію.

За інформацією джерела, підписи під угодою поставили 242 народні депутати. Водночас, представники Партії регіонів заявляють, що під угодою немає такої кількості підписів.