Регіонали з ЦВК – живі: потрапити до лікарні – це абсолютно природно?

14:24, 20 грудня 2007
Політика
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Кисельов упевнений, що кворум буде

Нардеп від ПР Василь Кисельов переконаний, що у вівторок, 25 грудня на засіданні Центрвиборчкому, де має бути розглянуте питання реєстрації нових депутатів  БЮТ і НУ-НС замість тих, хто обійняв посади в Кабінеті міністрів Юлії Тимошенко, кворум буде, і рішення буде ухвалено.  Регіонал вважає неприпустимим, щоби члени ЦВК від опозиції не прийшли на засідання, повідомляє сайт Партії регіонів.

«А якщо одна людина випадково десь посковзнулася і опинилася в лікарні – це абсолютно природно, ми всі живі люди. Але те, що це може бути зроблено умисне, я абсолютно виключаю», - сказав Кисельов.

 

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