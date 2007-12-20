Регіонали з ЦВК – живі: потрапити до лікарні – це абсолютно природно?

Нардеп від ПР Василь Кисельов переконаний, що у вівторок, 25 грудня на засіданні Центрвиборчкому, де має бути розглянуте питання реєстрації нових депутатів БЮТ і НУ-НС замість тих, хто обійняв посади в Кабінеті міністрів Юлії Тимошенко, кворум буде, і рішення буде ухвалено. Регіонал вважає неприпустимим, щоби члени ЦВК від опозиції не прийшли на засідання, повідомляє сайт Партії регіонів.

«А якщо одна людина випадково десь посковзнулася і опинилася в лікарні – це абсолютно природно, ми всі живі люди. Але те, що це може бути зроблено умисне, я абсолютно виключаю», - сказав Кисельов.