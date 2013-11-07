Чечетов хоче, щоб опозиція ночувала в комітетах заради закону для Тимошенко

Компромісний закон про лікування ув'язнених за кордоном на основі чотирьох нині існуючих можна розробити протягом тижня. Про це заявив народний депутат України, перший заступник Голови парламентської фракції Партії регіонів Михайло Чечетов.

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«Протягом тижня ми розробимо закон, вийдемо, і відразу проголосуємо. Коли закон узгоджений, для голосування потрібно не більше десяти секунд. М'яч на полі опозиції, тим більше що рішення про створення робочої комісії, яка займеться розробкою компромісного закону, вчора під час засідання профільного комітету «благословили» три опозиційні вожді. У підсумку, я думаю, може вийти закон, який потрібен Україні для Вільнюса», – заявив парламентарій.

Він зазначив, що парламентська більшість готова старанно попрацювати для досягнення компромісу з опозицією.

«Особисто ми налаштовані весь тиждень працювати в комітетах по 25 годин на добу, щоб вийти на такий законопроект. Готові присвятити весь наш вільний час, аж до понеділка. І ми хотіли б, щоб опозиція разом із нами ночувала тут у парламенті й розробляла цей закон», - резюмував Михайло Чечетов.